Beşiktaş, UEFA'ya başvurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı. İşte ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA RESMİ BAŞVURU



Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, konuyu UEFA'ya taşımak için çalışmalara başlamıştı. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı. Siyah-Beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı.



KARAR DEĞİŞTİREN KULÜP FENERBAHÇE!



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında, "Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz" dedi Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek başvuruya destek vereceğini söylediği bildirildi.



SÜREÇTE NELER YAŞANDI?



Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor derinden etkilenmiş ve ligden çekilme kararı almışlardı. Bunun üzerine TFF'nin konuyla ilgili alacağı karar büyük merak konusu olmuştu. Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı alındı.



BİRKAÇ KULÜPTEN İTİRAZ



Bu karara başta Beşiktaş olmak üzere tepki gösteren kulüpler oldu. Özellikle futbol dünyasında bu konuda ortak bir fikir birliği oluşmadı. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmiş ve fikirlerini TFF'ye beyan etmişlerdi. Konuyla alakalı Ahmet Nur Çebi'nin de verilen kararın yanlış olduğuna dair oldukça sert açıklamaları vardı.



TFF SON NOKTAYI KOYDU



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass firmasıyla düzenlenen sponsorluk anlaşması için basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun patronu, ligden çekilen takımların puanlarının silinip silinmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu.



BÜYÜKEKŞİ RESMEN AÇIKLADI



Büyükekşi, "Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim" dedi.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantı sonrası UEFA'ya başvuru konusuna da açıklık getirdi ve "Hükmen mağlup sayılan kulüpler konusunda UEFA'ya bir başvuru olsa bile UEFA, federasyonların iç işlerine karışmaz." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ



Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları sonrasında sert bir mesaj yayınladı. Siyah-Beyazlılar'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden gelmeye devam etmektedir. Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi´yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Büyükekşi´nin söz konusu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz. Çekimser oyları, uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermiş gibi lanse etmek TFF Başkanı Büyükekşi´nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?" denildi.







