Beşiktaş U19 Takımı, Ajax'a 3-1 mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda kaybetti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş U19 Takımı, Ajax'a 3-1 mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2021 17:30
UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Ajax oldu.

Ajax'ın gollerini 35. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson, 55. dakikada Amourrichio Van Axel Dongen ve 78. dakikada Gabriel Misehouy kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 81. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Koray Yağcı 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından, ilk maçta da Dortmund'a 3-2 kaybeden Beşiktaş U19 Takımı henüz puanla tanışamadı. İlk maç Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Ajax U19 puanını 4'e yükseltti.

UEFA Gençlik Lig C Grubu'nda bir sonraki hafta Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Ajax ile de Dortmund karşı karşıya gelecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.