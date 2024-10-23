Beşiktaş, U19 derbisinde Galatasaray'ı yendi

Beşiktaş, U19 Elit A Ligi'nde oynan derbide Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, U19 derbisinde Galatasaray'ı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 14:54
U19 Elit A Ligi'nin dokuzuncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0 kazandı.

Galatasaray derbiye Enes, Ege, Eren, Hasan, İsra, Berat L, Berat Y, Yalın, Gökdeniz, Taha, Kadir ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş maça; Bilal Buğra Genç, Poyraz Gelen, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Benjamin Tahsin Jr. Emre, Fahri Kerem Ay, Enes Cinemre, Kerem Nurhan, Devrim Şahin, Arda Berk Özüarap ve Adnan Karahisar ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 72. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 90. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery