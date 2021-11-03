Beşiktaş U-19, Sporting U-19'u deplasmanda yendi!

UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, Sporting'in U19 Takımı'nı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş U-19, Sporting U-19'u deplasmanda yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2021 20:00
UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, deplasmanda Sporting'in U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Koray Yağcı ve 21. dakikada Azad Demir kaydetti. Sporting U-19'un tek sayısı ise 56. dakikada kendi kalesine Badra Cisse'den geldi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.