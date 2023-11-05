Beşiktaş: "Türkiye Fiyasko Federasyonu"

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor ile oynadıkları maçın devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

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Beşiktaş: 'Türkiye Fiyasko Federasyonu'
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05 Kasım 2023 20:05
Son güncelleme 05 Kasım 2023 20:14
Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

İlk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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