Beşiktaş: 'Tüm sonuçlar negatif!'

Beşiktaş, yeni bir koronavirüs testi yapıldığını ve önceden pozitif çıkan 8 kişi de dahil olmak üzere herkesin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın