Beşiktaş: "Tüm sonuçlar negatif!"

Beşiktaş, yeniden yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını resmi twitter hesabından duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Beşiktaş: 'Tüm sonuçlar negatif!'
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19 Mayıs 2020 21:30
Beşiktaş, yeni bir koronavirüs testi yapıldığını ve önceden pozitif çıkan 8 kişi de dahil olmak üzere herkesin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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