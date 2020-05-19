Beşiktaş: 'Tüm sonuçlar negatif!'

, yeni bir koronavirüs testi yapıldığını ve önceden pozitif çıkan 8 kişi de dahil olmak üzere herkesin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı."18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."