Beşiktaş tüm branşlarda başarı istiyor

Beşiktaş bu sezon tüm branşlarda kötü bir performans sergiledi. Beşiktaş bu sezon yalnızca Hentbol Türkiye Kupası'nı kazanabildi.
Futbolda erkekler ve kadınlar ortalama bir performans sergiledi. Erkek basketbol küme düşmekten zor kurtuldu, kadınlar play-off yapamadı. Hentbolda lig şampiyonluğu kaptırıldı. Yönetim bu kötü sezonu unutturmak için düğmeye bastı.
SPONSORLUKLARLA BÜTÇE ARTTIRILACAK
Beşiktaş, gelecek sezon futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda şampiyonluk kovalayacak, kupalar kazanacak kadrolar kurmak için kolları sıvadı. Özellikle amatör branşlara ciddi bir yatırım yapılıyor. Başkan Çebi ve ekibi, sponsorluk katkısıyla bütçeleri yukarı taşımaya çalışıyor.
EZELİ RAKİPTEN 2 İSİM
Yerli havuzunu genişletmek isteyen Beşiktaş'a, Galatasaraylı isimler önerildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu ve kiralık listesindeki Taylan Antalyalı, Beşiktaş'a önerildis. Yönetim, Şenol Güneş'e bu isimleri sunacak ve karar verilecek.
Futbolda erkekler ve kadınlar ortalama bir performans sergiledi. Erkek basketbol küme düşmekten zor kurtuldu, kadınlar play-off yapamadı. Hentbolda lig şampiyonluğu kaptırıldı. Yönetim bu kötü sezonu unutturmak için düğmeye bastı.
SPONSORLUKLARLA BÜTÇE ARTTIRILACAK
Beşiktaş, gelecek sezon futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda şampiyonluk kovalayacak, kupalar kazanacak kadrolar kurmak için kolları sıvadı. Özellikle amatör branşlara ciddi bir yatırım yapılıyor. Başkan Çebi ve ekibi, sponsorluk katkısıyla bütçeleri yukarı taşımaya çalışıyor.
EZELİ RAKİPTEN 2 İSİM
Yerli havuzunu genişletmek isteyen Beşiktaş'a, Galatasaraylı isimler önerildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu ve kiralık listesindeki Taylan Antalyalı, Beşiktaş'a önerildis. Yönetim, Şenol Güneş'e bu isimleri sunacak ve karar verilecek.
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