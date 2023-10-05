Beşiktaş tribünlerinden Çebi'ye: "Trabzon'a başkan olsana"

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünlerinden Çebi'ye: 'Trabzon'a başkan olsana'
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05 Ekim 2023 19:40
Son güncelleme 05 Ekim 2023 20:27
Beşiktaşlı tribünler, Lugano maçı öncesinde de Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve tepki gösterdi.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları yükseldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

GOLDEN SONRA TEPKİ SÜRDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano karşılaşmasının başlamasının ardından önce "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda tribünler, Vincent Aboubakar'ın golünden sonra ise "Yönetim istifa" sloganlarına devam etti. 



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