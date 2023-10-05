Beşiktaş tribünlerinden Çebi'ye: 'Trabzon'a başkan olsana'

Beşiktaşlı tribünler, Lugano maçı öncesinde de Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve tepki gösterdi.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları yükseldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.
GOLDEN SONRA TEPKİ SÜRDÜ
Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano karşılaşmasının başlamasının ardından önce "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda tribünler, Vincent Aboubakar'ın golünden sonra ise "Yönetim istifa" sloganlarına devam etti.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları yükseldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.
GOLDEN SONRA TEPKİ SÜRDÜ
Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano karşılaşmasının başlamasının ardından önce "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda tribünler, Vincent Aboubakar'ın golünden sonra ise "Yönetim istifa" sloganlarına devam etti.