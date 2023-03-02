Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği erteleme karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarların bulunduğu tribünlerden deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya atılan oyuncaklar, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. İçerisinde oyuncak, hijyen ve giyim malzemeleri bulunan tırdan indirilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden birisi Hatay'ın İskenderun ilçesi olmuştu. Beşiktaş Kulübü ve taraftarları da deprem bölgelerindeki çocuklar için 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası başlatmış ve Antalyaspor maçının 4'üncü dakika, 17'nci saniyesinde peluş oyuncaklar sahaya atılmıştı. Karşılaşmanın ardından toparlanan oyuncakların yanı sıra, yardım malzemeleri de TIR'lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmişti.