Beşiktaş tribünleri: "Takım gelecek, hesap verecek!"

Beşiktaş tribünleri, bitiş düdüğünün ardından tribünleri terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratı yaptı. 70 dakikalık protesto, çevik kuvvetin iknasıyla sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünleri: 'Takım gelecek, hesap verecek!'
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05 Ekim 2023 22:14
Son güncelleme 05 Ekim 2023 22:56
Beşiktaş tribünleri, 2-0 öne geçilen ancak son 10 dakikada yenilen gollerle 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından futbolculara da tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından stadyumu terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı. Dakikalar geçmesine karşın siyah beyazlı futbolcular yeniden sahaya gelmeyince 'O takım buraya s.... s.... gelecek' tezahüratları yapıldı.

Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratarı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.

70 DAKİKALIK PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, maç bittikten 70 dakika sonra stadyumu terk etti.

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