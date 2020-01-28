Beşiktaş tribünleri inledi: 'Sergen Yalçın!'

Öte yandan Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas Klaipeda'yı 79-69 yenerek grup aşamasının bitimine 1 hafta kala playofflara katılmayı garantiledi.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi 13. hafta maçında Neptunas Klaipeda ile oynadığı maça kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan önce 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı.Dakikalarca süren bu tezahürat sonrası, "Elazığ Malatya üşüme, Beşiktaş hep seninle." diyerek atkılarını sahaya attı.Ahmet Nur Çebi'nin tribünlere gelmesi sonrası ise tribünler, "Fikret Orman'a hesap sorsana" ve "Beşiktaş'ın çocuğu Ahmet Nur Çebi" tezahüratları yaptı.