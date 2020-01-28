Beşiktaş tribünleri inledi: "Sergen Yalçın!"

Beşiktaş tribünleri, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de iştirak ettiği Neptunas Klaipeda maçına yaptıkları tezahüratlarla damga vurdular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş tribünleri inledi: 'Sergen Yalçın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2020 22:01
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi 13. hafta maçında Neptunas Klaipeda ile oynadığı maça kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan önce 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı.

Dakikalarca süren bu tezahürat sonrası, "Elazığ Malatya üşüme, Beşiktaş hep seninle." diyerek atkılarını sahaya attı.

Ahmet Nur Çebi'nin tribünlere gelmesi sonrası ise tribünler, "Fikret Orman'a hesap sorsana" ve "Beşiktaş'ın çocuğu Ahmet Nur Çebi" tezahüratları yaptı.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas Klaipeda'yı 79-69 yenerek grup aşamasının bitimine 1 hafta kala playofflara katılmayı garantiledi.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için