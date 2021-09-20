Beşiktaş, Trevon Bluiett'i açıkladı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Trevon Bluiett'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı.
Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.
Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.