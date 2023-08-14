Beşiktaş transferi tamamladı!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini tamamladığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Beşiktaş transferi tamamladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 16:58
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ BİTİRDİ İDDİASI!

Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi.

2027'YE KADAR SÜRECEK KONTRAT

Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.

Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.

Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery