Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ BİTİRDİ İDDİASI!
Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi.
2027'YE KADAR SÜRECEK KONTRAT
Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.
Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.
Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.
BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.
BEŞİKTAŞ BİTİRDİ İDDİASI!
Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi.
2027'YE KADAR SÜRECEK KONTRAT
Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.
Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı.
Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.
BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.