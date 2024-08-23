Beşiktaş transferi bitiriyor: Uduokhai

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai transferinde mutlu sona yakın. Brad Friedel, Augsburg ile kontrat detaylarını konuşmak ve transferi sonuçlandırmak için Almanya'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş transferi bitiriyor: Uduokhai
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23 Ağustos 2024 15:05
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 15:09
Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.

MUTLU SON YAKIN

Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Udokhai'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.





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