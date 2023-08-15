Beşiktaş transferi bitiriyor: Milot Rashica

Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.
Sercan Dikme'ye göre; geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
G.SARAY RAKAMLARI
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.
Sercan Dikme'ye göre; geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
G.SARAY RAKAMLARI
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.