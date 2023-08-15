Beşiktaş transferi bitiriyor: Milot Rashica

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Rashica'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş transferi bitiriyor: Milot Rashica
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15 Ağustos 2023 20:06
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 20:15
Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Sercan Dikme'ye göre; geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

G.SARAY RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı. 

 
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