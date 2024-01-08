Beşiktaş transferi bitiriyor: Jonas Svensson

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşma sağladı.
ANLAŞMA DETAYLARI
Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile senelik 1 milyon eurodan 2.5 yıllığına el sıkıştı.
Oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti.
Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
ANLAŞMA DETAYLARI
Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile senelik 1 milyon eurodan 2.5 yıllığına el sıkıştı.
Oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti.
Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
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