Beşiktaş, transferi bitirdi: Zaynutdinov

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattığı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, transferi bitirdi: Zaynutdinov
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17 Ağustos 2023 19:21
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek üzere: Bakhtiyar Zaynutdinov

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

 
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