Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için mutlu sona ulaştı.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.



Tayfur Bingöl'ün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.





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