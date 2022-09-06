Beşiktaş transferi bitirdi: Tayfur Bingöl

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün transferini bitirdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş transferi bitirdi: Tayfur Bingöl
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06 Eylül 2022 22:08
Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

Tayfur Bingöl'ün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

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