

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , kadrosuna genç yıldız takviyesi yaptı.









Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.İşte Beşiktaş'ın açıklaması;18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.