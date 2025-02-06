Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna genç yıldız takviyesi yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.