Beşiktaş, transferi açıkladı!

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, transferi açıkladı!
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06 Şubat 2025 22:02
Son güncelleme 06 Şubat 2025 22:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna genç yıldız takviyesi yaptı.
 Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."

14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 





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