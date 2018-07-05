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Beşiktaş transferde sürpriz yapacak

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in medyada ismi hiç yer almamış bir oyuncuyu siyah-beyazlı takıma kazandırmak için yoğun çalışma yaptığı belirlendi.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş transferde sürpriz yapacak
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05 Temmuz 2018 08:27
Transferde nokta atışı yapmak için bekleyişe geçen Beşiktaş'ta, transfer komitesi başkanı Umut Güner, belirlenen isimlerin kadroya katılması için kolları sıvadı. Geçmişte Talisca, Aboubakar, Vida, Pepe, Babel ve Medel gibi isimleri önemli kulüplerle rekabete girerek transfer etme başarısını gösteren Güner'in öncelikle takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumunu beklediği öğrenildi.

Şu an için yerli ve yabancı birçok isimle ön görüşmeler yapan ve bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varan Umut Güner'in, adı sır gibi saklanan ve ismi medyada hiç yer almamış bir futbolcuyu da Beşiktaş'a getirmeye çalıştığı belirlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yöneticinin önümüzdeki günlerde uzun bir süre Avrupa turuna çıkacağı öğrenildi.

Talisca'nın adını kimse bilmezken genç yeteneği Beşiktaş'a iki senelik kiralık getiren Umut Güner'in, yine böylesine genç yetenekleri de yakından takip ettiği aktarıldı. Gözden çıkarılan oyuncular gönderildikten sonra öncelikli olan 7 futbolcuyla yaptığı görüşmeleri bir ileri seviyeye taşıyacak olan Güner; Vida, Pepe, Quaresma ve Babel gibi isimlerden bir ya da ikisinin gitmesi halinde daha üst düzey isimlere de yönelebileceği iddia edildi.

Çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdüren siyah-beyazlı yönetici önümüzdeki günlerde son şeklini vereceği transfer çalışmalarını, Başkan Fikret Orman'ın onayına sunacak.



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