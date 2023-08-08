Beşiktaş transferde mutlu sona yaklaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda kulüpler için uygulamaya koyduğu kurala göre takımlar, Türk Ülkeleri'nin vatandaşlarından bir futbolcuyu, yerli statüsünde oynatabilecek. Bu karar sonrasında transferde harekete geçen Kara Kartal, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u radarına almıştı.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başlayan yönetim, ilk etapta 6.5 milyon Euro talep eden CSKA'yı, bu rakamda indirim yapmaya ikna etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği futbolcu için yönetim, tüm mali şartları zorlayacak.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Kazakistanlı futbolcu için 4.5 milyon Euro seviyesine çıkmaya hazır olduğu kaydedildi.
"BEŞİKTAŞ FORMASINI MUTLULUKLA GİYER"
Birinci görev bölgesi olan 10 numara hattına ek olarak, kariyerinde daha önce; kaleci ve orta sahanın sağı hariç tüm alanlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise forma giydiği 5 resmi maçta orta sahanın solunda süre aldı.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov, oyuncusunun durumuyla ilgili olarak yakın süre önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" ifadelerini kullanmıştı.
5 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başlayan yönetim, ilk etapta 6.5 milyon Euro talep eden CSKA'yı, bu rakamda indirim yapmaya ikna etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği futbolcu için yönetim, tüm mali şartları zorlayacak.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Kazakistanlı futbolcu için 4.5 milyon Euro seviyesine çıkmaya hazır olduğu kaydedildi.
"BEŞİKTAŞ FORMASINI MUTLULUKLA GİYER"
Birinci görev bölgesi olan 10 numara hattına ek olarak, kariyerinde daha önce; kaleci ve orta sahanın sağı hariç tüm alanlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise forma giydiği 5 resmi maçta orta sahanın solunda süre aldı.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov, oyuncusunun durumuyla ilgili olarak yakın süre önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" ifadelerini kullanmıştı.
5 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.