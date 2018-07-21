Beşiktaş transferde gözünü Shinji Kagawa'ya dikti

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdi.Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi'nin bu doğrultuda son olarak gündemine Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı aldığı ortaya çıktı.Sarı-Siyahlılar'dan ayrılma kararı alan tecrübeli Japon futbolcunun menajerler aracılığıyla önerilmesinin ardından yeşil ışık yakıp harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Dortmund ve oyuncudan mali beklentilerini talep etti.Son 4 sezondur Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla görev yapan Shinji Kagawa, özellikle pozisyon yaratma özelliğiyle tanınıyor.Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından orta sahada yaratıcı bir oyuncu eksikliği hisseden, Anderson Talisca'nın daha çok skora yönelik bir oyuncu olması sebebiyle Brezilyalı'yla Şenol Güneş'in beklentisini karşılayamayan yönetim, Kagawa hamlesiyle nokta atışı yapmayı planlıyor.Geçen sezon Borussia Dortmund'da 27 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kagawa, Japonya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.Rusya'da düzenlenen dev turnuvada Japonya formasıyla 3 karşılaşmaya çıkan Kagawa, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.