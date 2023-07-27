Beşiktaş transferde geri sayıma geçti!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş kolları sıvadı. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda orta saha ve kanatta oynayabilen oyuncu transferini bir an evvel bitirmek istiyor.



Siyah-beyazlılar önümüzdeki haftaya kadar bu bölgeye bir transfer takviyesi yapmak için girişimlerini hızlandırdı.



ANTE REBIC



Milan'ın 2020 yılında Eintracht Frankurt'tan 6.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ante Rebic, ABD kamp kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş, Hırvat yıldız için yapılan girişimlerde artık son aşamaya geldi. Rebic ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, İtalyan deviyle de son detayları konuşuyor. 29 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, kontrolden geçtikten sonra imzayı atması planlanıyor.



ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN



Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmedi. İngiltere Milli Takımı'na seçilebilmek için İngiltere ve Avrupa'dan uzaklaşmaya sıcak bakmayan Chamberlain için Beşiktaş, yıllık 2 milyon euroluk maaş ve 3 yıllık kontrat teklif etti. Alex Oxlade-Chamberlain'i ikna etmek isteyen Beşiktaş, bir hafta içerisinde bu transferi olumlu veya olumsuz noktalamak istiyor.



BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV



Beşiktaş, Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelere devam ediyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinin gerçekleşmemesi halinde, 25 yaşındaki Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için görüşmelere hız verilecek.



