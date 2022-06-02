Beşiktaş, transfer için TFF seçimini bekliyor

Transferde önce kendi seçimini bekleyen, şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da yapacağıgöz dikti.Siyah-beyazlılar,TFF'nin yeni yönetiminin kararını bekleyecek. Mevcut kadrosunda sözleşmeleri devam eden yabancıların yanı sıra Gedson ile de anlaşan Kartal, yabancı bir santrfor ve yabancı bir stoper dışındaki mevkiler için yeni TFF Yönetimi'nin yabancı kararına göre yol haritası çizecek.8+3 ya da 7+3 kuralının yanı sıra, eskisi gibi 14 yabancı kuralına dönüş ihtimalini de düşünen Beşiktaş, kriz yaşamamak için adımlarını sağlam bir şekilde atmaya çalışacak.vegibi yabancı oyunculara da sahip olan siyah-beyazlılar, ne limit ne de kontenjan sorununa takılmak istiyor. Stoper ve golcü aldıktan sonra mevcut sınıra dayanacak olan Beşiktaş, daha sonra diğer mevkilere yönelecek.Kontenjanın geçen seneye göre daha sıkıntılı olması durumunda yer açmaya çalışacak olan yönetim, teknik heyetle bir araya gelerek bir strateji belirleyecek. Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'in kamp performansını da görmek isteyen teknik direktörbeğenmesi halinde bu futbolculara bile şans verebileceği iddia dildi.