Alex Oxlade Chamberlain ve Milot Rashica transferleriyle taraftarını havaya sokan Beşiktaş, şimdi de gözünü büyük yıldızlara çevirdi.
Talisca için bir süredir yoğun şekilde temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, Sergio Ramos konusunda da girişimlerde bulunuyor. Ancak iki oyuncunun da maliyeti bir hayli yüksek.
KAHVALTIDA BULUŞULDU
Başkan Ahmet Nur Çebi, iki bomba transferi çözmek adına formül ararken Siyah Beyazlı yöneticiler dün Beşiktaşlı iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyonda amatör branşlara destek veren kurum ile dernekler de yer aldı.
Talisca ve Ramos transferlerine kaynak yaratmak isteyen Siyah-Beyazlılar, sponsorluk talebinde bulundu. Henüz beklenen seviyede bir kaynak yaratılamadığı öğrenilirken, başkan Çebi ve kurmayları yoğun şekilde temasları sürdürüyor.
"HEPİMİZ SICAK BAKARIZ"
Şenol Güneş'e Neftçi Bakü maçı öncesi yeniden Talisca transferi soruldu. Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, "Talisca ile ilgili daha önce söyledim... İstekler ve gerçekler arasındaki fark basit. Gelmek isterse, mali açıdan uygun olursa elbette değerlendiririz. Başkan da ben de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız. Bu zamana kadar şartlar hep olumsuzdu" dedi.
Talisca için bir süredir yoğun şekilde temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, Sergio Ramos konusunda da girişimlerde bulunuyor. Ancak iki oyuncunun da maliyeti bir hayli yüksek.
KAHVALTIDA BULUŞULDU
Başkan Ahmet Nur Çebi, iki bomba transferi çözmek adına formül ararken Siyah Beyazlı yöneticiler dün Beşiktaşlı iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyonda amatör branşlara destek veren kurum ile dernekler de yer aldı.
Talisca ve Ramos transferlerine kaynak yaratmak isteyen Siyah-Beyazlılar, sponsorluk talebinde bulundu. Henüz beklenen seviyede bir kaynak yaratılamadığı öğrenilirken, başkan Çebi ve kurmayları yoğun şekilde temasları sürdürüyor.
"HEPİMİZ SICAK BAKARIZ"
Şenol Güneş'e Neftçi Bakü maçı öncesi yeniden Talisca transferi soruldu. Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, "Talisca ile ilgili daha önce söyledim... İstekler ve gerçekler arasındaki fark basit. Gelmek isterse, mali açıdan uygun olursa elbette değerlendiririz. Başkan da ben de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız. Bu zamana kadar şartlar hep olumsuzdu" dedi.