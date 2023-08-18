Beşiktaş transfer için kaynak arıyor

Beşiktaş transfer haberleri: Transferlere devam etmek isteyen ve Anderson Talisca ile Sergio Ramos'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş iki yıldız için kaynak arıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş transfer için kaynak arıyor
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18 Ağustos 2023 08:59
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 09:21
Alex Oxlade Chamberlain ve Milot Rashica transferleriyle taraftarını havaya sokan Beşiktaş, şimdi de gözünü büyük yıldızlara çevirdi.

Talisca için bir süredir yoğun şekilde temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, Sergio Ramos konusunda da girişimlerde bulunuyor. Ancak iki oyuncunun da maliyeti bir hayli yüksek.

KAHVALTIDA BULUŞULDU

Başkan Ahmet Nur Çebi, iki bomba transferi çözmek adına formül ararken Siyah Beyazlı yöneticiler dün Beşiktaşlı iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyonda amatör branşlara destek veren kurum ile dernekler de yer aldı.

Talisca ve Ramos transferlerine kaynak yaratmak isteyen Siyah-Beyazlılar, sponsorluk talebinde bulundu. Henüz beklenen seviyede bir kaynak yaratılamadığı öğrenilirken, başkan Çebi ve kurmayları yoğun şekilde temasları sürdürüyor.

"HEPİMİZ SICAK BAKARIZ"

Şenol Güneş'e Neftçi Bakü maçı öncesi yeniden Talisca transferi soruldu. Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, "Talisca ile ilgili daha önce söyledim... İstekler ve gerçekler arasındaki fark basit. Gelmek isterse, mali açıdan uygun olursa elbette değerlendiririz. Başkan da ben de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız. Bu zamana kadar şartlar hep olumsuzdu" dedi. 




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