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Beşiktaş transfer harekatı için Vida'yı bekliyor!

Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi göndermesine rağmen transferde henüz camianın beklediği adımları atamayan Beşiktaş Yönetimi, Ağustos ayına girmeden Domagoj Vida'yı satmayı planlıyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş transfer harekatı için Vida'yı bekliyor!
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24 Temmuz 2018 07:32
Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi göndermesine rağmen transferde henüz camianın beklediği adımları atamayan Beşiktaş Yönetimi, Ağustos ayına girmeden Domagoj Vida'yı satmayı planlıyor.

İngiltere'de transfer döneminin erken kapanacak olması nedeniyle Hırvat oyuncuyu önümüzdeki kısa zaman dilimi içerisinde satacak olan siyah-beyazlı yönetim, transferlerini de peş peşe bitirmeye çalışacak.

Bu konuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in sitemine de hak veren yönetimin merakla beklenen transferleri en kısa sürede bitireceği ifade edildi.

Vida'yı alma konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya en yakın kulübün Liverpool olduğu öğrenilirken, Başkan Fikret Orman'ın her an bu transferi bitirmek için İngiltere'ye uçabileceği aktarıldı.



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