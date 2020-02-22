Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 130. randevu

İşte derbiye dair 5 önemli detay;

DERBİDE TÜM MAÇLAR

BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA 3 KEZ

FARKLI SKORLAR

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 15 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.- İki takım arasındaki 47 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 53, Trabzonspor'un 45 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş, ev sahibi sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u 4 kez yenebildi.- Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.-Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.-Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı.