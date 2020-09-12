Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor'la oynayacağı sezonun ilk derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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12 Eylül 2020 15:19
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile 13 Eylül günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılamadığı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. 

Sahada ısınma, kondisyon ve açma-germe ile başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununun ardından kısa koşular ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a gidecek ve yarınki maç için kampa girecek.



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