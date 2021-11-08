Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakeminin notu belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesi hakem Erkan Özdamar'ın yönetimini eleştirmişti.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbi mücadelesini yöneten Erkan Özdamar'ın notu belli oldu.
Maçın ardından MHK'nin ilk kez büyük maç yöneten Özdamar'ın performansından memnun kaldığı belirtildi. Genç hakem 8.3 puan aldı.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbi mücadelesini yöneten Erkan Özdamar'ın notu belli oldu.
Maçın ardından MHK'nin ilk kez büyük maç yöneten Özdamar'ın performansından memnun kaldığı belirtildi. Genç hakem 8.3 puan aldı.