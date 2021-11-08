Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakeminin notu belli oldu

Hafta sonu oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yöneten Erkan Özdamar, özellikle siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından eleştirilmişti. İlk kez büyük bir karşılaşma yöneten Erkan Özdamar'ın aldığı puan belli oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakeminin notu belli oldu
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08 Kasım 2021 14:22
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesi hakem Erkan Özdamar'ın yönetimini eleştirmişti.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbi mücadelesini yöneten Erkan Özdamar'ın notu belli oldu.

Maçın ardından MHK'nin ilk kez büyük maç yöneten Özdamar'ın performansından memnun kaldığı belirtildi. Genç hakem 8.3 puan aldı. 

 

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