Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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28 Ocak 2021 11:54
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler



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