Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler