Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

Süper Lig'de 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar akşamı oynanacak maçın hakemi belli oldu.



Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.









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