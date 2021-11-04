Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

Yeni Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'deki Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi
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04 Kasım 2021 13:17
Süper Lig'de 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar akşamı oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

 


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