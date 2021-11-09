Beşiktaş-Trabzonspor maçında korkulan oldu

Beşiktaş yönetimi geleceği gördü, tüm girişimlerine rağmen kriz önlenemedi. Tribünlerin yüzde 50 kapasiteyle açılması sonrası özellikle derbilerde Passolig kaynaklı hileler yaşanabileceğini öngören siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor maçları öncesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'na uyarı yazısı gönderdi.Kulüp, kendi takımlarına ait Passolig'leri iptal edip Beşiktaş logolu Passolig alınmasının engellenmesini istedi. Bu kabul edildi, benzer yeni alımların önüne geçildi. Bu kez de 'Passolig kiralanması' krizi yaşandı.Trabzonspor karşılaşmasına Beşiktaşlılara ait Passolig kartlarını kiralayarak maça giren dört bordo-mavili taraftar, numaralı tribündeki VİP koltuklarda kavga çıkardı. Takımlarının 45 artı 4'te Abdülkadir ile bulduğu golün ardından abartılı sevinç yaşayan, kendilerini uyaranlara da küfreden dört taraftar, iş kavgaya dönüşünce güvenlik güçlerince stattan çıkarıldı.Bu sırada tribünlere el-kol hareketleri yapan taraftarlara yabancı madde atıldı. Savcılık sorgusunda H.B, O.T.B, O.B, ve A.T.B isimli kişilerin kendi adlarına biletlerinin olmadığı belirlendi.Vodafone Park'ın güvenlik kameralarının tespitiyle dört kişinin Beşiktaş Passolig'leriyle stada girip güvenlik kontrolünden geçtiği belirlendi. Oturdukları koltukların asıl sahipleri de ortaya çıkarıldı. Bu kişilerin kombineleri kalıcı olarak iptal edilecek. Kulüp üyelikleri belirlenirse, ihraç istemiyle disipline sevk edilecek.Beşiktaş'ın şikayetçi olduğu 4 Trabzonsporlu hakkında, 'biletsiz stada girmek', 'başkasının Passolig'ini kullanmak' ve 'kavga çıkarmak' başlıklarıyla işlem yapıldı. Seyirden men, para ve hapis cezaları istendi.