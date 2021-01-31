Beşiktaş - Trabzonspor maçında gözyaşı!

Beşiktaş - Trabzonspor maçınında 37. saniyesinde Abdülkadir Parmak sakatlandı ve gözyaşları içinde kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Trabzonspor maçında gözyaşı!
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31 Ocak 2021 19:08
Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisi kötü bir haberle başladı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, 27. saniyede sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncu büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşları içinde kenara geldi. Oyuncunu kenara gelirken teselli eden ilk isim de Beşiktaş'tan Rosier oldu.

Trabzonspor'da Abdülkadür Parmak'ın yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.


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