Beşiktaş - Trabzonspor maçında gözyaşı!

Trabzonspor'da Abdülkadür Parmak'ın yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisi kötü bir haberle başladı.Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, 27. saniyede sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncu büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşları içinde kenara geldi. Oyuncunu kenara gelirken teselli eden ilk isim de Beşiktaş'tan Rosier oldu.