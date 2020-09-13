Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor karşısında VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.



62. dakikada Atiba Hutchinson, Flavio'nun ceza sahasında yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. VAR hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu incelemesi için Ali Şansalan'ı kenara davet etti. Şansalan yaptığı incelemenin ardından Flavio'nun Atiba'yı çektiği yönünde bir karara verdi ve Beşiktaş lehine penaltı verdi.



Sarı kartı bulunan Flavio da, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor'un yeni transferi, böylece kariyerindeki ilk kırmızı kartı da görmüş oldu.



Beşiktaş'ta penaltı için topun başına gelen yeni transfer Mensah, güzel bir vuruşla ağları sarstı.



ÇAKAR: "HER MAÇTA 10 PENALTI ÇIKAR"



Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonu yorumladı ve kararın yanlış olduğunu söyledi. Çakar, "Hadi bırakın bu işleri. Eğer Beşiktaş'ın penaltısı penaltı ise her maçta en az 10 penaltı çalınmalı" ifadelerini kullandı.



