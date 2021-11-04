Beşiktaş - Trabzonspor maçı oranları belli oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi
Beşiktaş'a 2.03 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Trabzonspor'un galibiyet oranını 2.50 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.00 oldu.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi
Beşiktaş'a 2.03 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Trabzonspor'un galibiyet oranını 2.50 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.00 oldu.