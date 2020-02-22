Beşiktaş Trabzonspor maçı canli izle SON DAKİKA, BJK TS şifresiz yayın

Beşiktaş ile Trabzonspor, 23. haftada Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ile Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor'un mücadelesini canlı olarak takip edebilir ve gelişmelere anında ulaşabilirsiniz.



BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...









BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroda değil. Dorukhan'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR 130. KEZ KARŞILAŞIYOR: Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'A SON 16 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ: Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'A KARŞI LİGDE ÖNDE: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor 105 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN İSTANBUL'DAKİ REKABETİ: Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise 47 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'TAN LJAJIC AÇIKLAMASI: Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'de koronavirüs tespit edildiği iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ljajic'in durumuyla ilgili "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada, Adem Ljajic'in koronavirüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.



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Ligin 23. haftasında iki ezeli rakip sahne alıyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı olarak bein sports 1'de şifresiz olarak izlenebiliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Trabzonspor maçında çıkacak sonuç, diğer takımları da yakından ilgilendiriyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında maçın heyecanını bein sports'ta (Tıkla - İzle) yaşayabilirler. Sporx'ten de Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı olarak dakika dakika takip edebilirsiniz.Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroda değil. Dorukhan'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor 105 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise 47 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'de koronavirüs tespit edildiği iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ljajic'in durumuyla ilgili "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada, Adem Ljajic'in koronavirüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi. Kaynak: Sporx.com

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