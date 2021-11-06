Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle (beİN Sports link)

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı

yönetecek.

: Suat Arslanboğa

: Erkan Engin

: Ali Saygın Ögel

Beşiktaş - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.

Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Cyle Larin, 2021 yılında iç sahada görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 16 golde pay sahibi oldu.🚀



⚽️12 Gol

🎯4 Asist pic.twitter.com/3O5b7QRyAt



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.





Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 17 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı.

İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor;🔥🔥



Anastasios Bakasetas

⚽️7 Gol🎯3 Asist📊13 Puan



Anthony Nwakaeme

⚽️5 Gol🎯2 Asist📊9 Puan pic.twitter.com/1TA846jbho



— Sporx (@sporx) November 6, 2021