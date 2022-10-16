Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle (Bein sports 1 şifresiz izle)

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle bein sports 1 şifresiz olarak aboneler tarafından izlenebiliyor. Süper Lig'deki BJK - TS mücadelesini şu anda canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Trabzonspor maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile TRabzonspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE









BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SON DURUMLAR



Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.



Eksikler



Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



135. randevu



Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.



Beşiktaş son 21 maçta 5 kez yenildi



Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.



İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.



Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.



Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



Ligde Beşiktaş bir galibiyet önde



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.



En farklı skorlar



Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.



İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.



İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.



Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.



Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.



İstanbul'daki lig maçları



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.



Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.



Trabzonspor, deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi



Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.



Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Trabzonspor büyük maç kaybetmedi



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.



Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.



Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



11 maç oynadı



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.



2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.



Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.



Deplasmanda hiç kaybetmedi



Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.



Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.



Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile TRabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kaynak: Sporx.com

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