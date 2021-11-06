Beşiktaş Trabzonspor maçı BEIN link, BJK TS derbi izle

beIN Sports Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki 12. haftanın en önemli maçını canlı olarak yayınlıyor. Vodafon Park'ta oynanan mücadele ile ilgili bilmeniz gereken tüm son dakika haberleri burada

Kesintisiz Beşiktaş Trabzonspor beIN linki! Evsahibi Beşiktaş ile konuk ekip Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR DERBİSİ TUTTUR'DA



Beşiktaş ile Trabzonspor'un oynadığı Süper Lig karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. TEK maç olarak CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin! Hemen tıklayın...



BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Beşiktaş son 19 maçta 4 kez yenildi



Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



Cyle Larin, 2021 yılında iç sahada görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 16 golde pay sahibi oldu.🚀



⚽️12 Gol

🎯4 Asist pic.twitter.com/3O5b7QRyAt



— Sporx (@sporx) November 6, 2021 Ligde de Beşiktaş önde



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.



Beşiktaş evinde de üstün



Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.



Evindeki 6 maçın 5'ini kazandı



Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.



Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma dair kritik uyarı



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların Süper Lig'e olumsuz yansımasını istemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Trabzonspor maçına motive etmek için yoğun çaba harcıyor. Devler Ligi defterinin tamamen kapatılması nedeniyle tüm enerjisini önümüzdeki dönemde lige verecek olan Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Camiaya kendimizi affettirmek için önümüzde çok büyük bir fırsat var. Evimizde üç puan alarak bu fırsatı kazanca çevirmeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi. Sadece kadro değil, psikolojik olarak da çok farklı bir biçimde lider Trabzonspor'un karşısına çıkmanın planlarını yapan siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sorumluluk bana ait. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorluk derecesi yüksek müsabakalarda geriye düştüğümüzde durumu düzeltmek çok kolay olmuyor. Üzüntülüyüz ancak şu dönemde önceliğimiz Trabzonspor maçı elbette. Ligdeki iddiamızı daha da güçlendirmeliyiz. Galibiyet halinde üç puandan çok daha fazlasını kazanacağız" dediği vurgulandı. Yalçın, liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la sezonun en kritik maçlarından birini oynayacaklarının da altını çizdi. Maçı kazanmaları durumunda zirve yarışında moral açıdan büyük bir kazanç elde edeceklerini aktaran Yalçın'ın, "Üç puan özellikle moral, motivasyon açısından bize çok iyi gelecektir. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Bireysel hatalara çok dikkat etmeliyiz. Sürekli paslaşarak ve yardımlaşarak oynamalıyız" ifadelerini kullandığı vurgulandı.



Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi 10 detay



Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş ile lider Trabzonspor karşı karşıya gelecek.. Mücadele öncesi öne çıkan istatistikler burada... Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (1G 1B), daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 6B). Beşiktaş'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, Mart 2012'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 Süper Lig maçının dokuzunda karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 39 gole sahne oldu (Beşiktaş 20-19 Trabzonspor). Maçın oynandığı haftaya lider başlayan takımları konuk ettiği son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1B). Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımlara konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (64) ve gol beklentisi yakalayan (20.1 xG) takım Trabzonspor. Bu süreçte kalesine Beşiktaş'tan (32) daha az şut gelen tek ekip Hatayspor (31). Beşiktaş forveti Cyle Larin, 2021 senesinde iç sahada görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 16 golde pay sahibi oldu (12 gol & 4 asist). Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor: Anastasios Bakasetas (7 gol & 3 asist ile 13 puan) ve Anthony Nwakaeme (5 gol & 2 asist ile 9 puan). Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibine Trabzonspor'dan daha fazla mağlup olmadı (4; İstanbul Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor ile eşit). Beşiktaş'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkıyor.



Ligde 23 maçtır kaybetmiyor



Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor;🔥🔥



Anastasios Bakasetas

⚽️7 Gol🎯3 Asist📊13 Puan



Anthony Nwakaeme

⚽️5 Gol🎯2 Asist📊9 Puan pic.twitter.com/1TA846jbho



— Sporx (@sporx) November 6, 2021 Beşiktaş taraftarından alkışlı protesto hazırlığı



Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu. Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar" tezahüratının yapılacağı belirtildi.



Bakasetas ve Nwakaeme'nin Beşiktaş karnesi



Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Bakasetas ve Nwakaeme, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar. Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.



Ligde 7 maçtır gol yiyor



Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.



Abdullah Avcı: "Sakin kalın, disiplinden kopmayın"



Trabzonspor cephesinde teknik heyetin Beşiktaş maçı için en çok üstünde durduğu nokta disiplin oldu… Abdullah Avcı hafta boyunca taktik idmanlar yaptırırken planlarının skora yansımasının en önemli detayının disiplin olduğunu oyuncularına ezberletti. Deneyimli teknik adam, oyun disiplinine bağlı kalma, saha içinde oluşabilecek gerginliklere sağduyulu yaklaşma ve sadece hedefe odaklanma konusunda uyarılarda bulundu. Avcı oyuncularına bu konuda seslenirken, "Derbiler hep farklı olmuştur. Bu maça iyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin" ifadelerini kullandı. Trabzonspor bugün oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar grubu meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Ardından kalacağı otele giden Trabzonspor'a, otelin önünde de büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar "Şampiyon" diye bağırırken, "Trabzon'un çocuğu Abdullah Avcı" tezahüratları yükseldi.



Son 6 maçta 3 kez yenildi



Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.



BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor maçının video hakem görevlendirmeleri de belli oldu.



VAR : Suat Arslanboğa

AVAR : Erkan Engin

AVAR : Ali Saygın Ögel



Beşiktaş - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.





Beşiktaş ve Trabzonspor'dan futbolculara dev galibiyet primi



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi. Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip, rakamı artırabilir.



İstanbul'daki lig maçları



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.







Trabzonspor, deplasmanda son 17 maçta 4 kez yenildi



Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 17 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.



İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın







Trabzonspor

Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny







133. randevu



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.



Beşiktaş ve Trabzonspor'da ustaların gecesi



Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak. Trabzonspor 'da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik. Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar'ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın'ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic'in bu kez 11'de başlaması bekleniyor. Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca pek çok kez rakip oldu. Pjanic'li Roma, Hamsik'li Napoli ile İtalya'da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4'er kez kazandı, 2 maç berabere bitti. Pjanic'in Juventus'ta olduğu dönemde ise Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet aldı, Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu ikili, 18. kez kulüp kariyerlerinde rakip olacaklar. 34 yaşındaki Hamsik, Napoli'de en çok forma giyen (520) ve en çok gol atan oyuncu (121) olarak tarihe geçti, 3 de kupa kazandı. 31 yaşındaki Pjanic, Juventus'ta 4'ü lig olmak üzere 7 kupa kaldırırken, Barcelona'da da kupa şampiyonluğu yaşadı.







Derbide gol için bu dakikalara dikkat!



Süper Lig'in 12. haftasında bugün zirve yarışının şeklini belirleyecek bir karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u 19.00'da ağırlayacak. Karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar, kazanarak zirve ile 7 puan olan farkı 4'e indirmek isteyecek. Trabzonspor ise galip gelerek zirve koltuğunu sağlama almayı hedefleyecek. İki takımın bu sezon ligdeki istatistiklerine baktığımızda ise karşımıza ilginç veriler ortaya çıktı. Beşiktaş, 11 hafta sonunda tam 20 gol attı. Siyah-Beyazlılar, attığı gollerin 6'sını ikinci yarının ilk 15 dakikasında buldu. 22 gol atan Trabzonspor ise bu gollerin 6'sını ilk yarının ilk 15 dakikasında kaydetti. Kartal, Trabzonspor'un etkili olduğu ilk yarının ilk 15 dakikasında 1 gol yedi. Beşiktaş'ın etkili olduğu ikinci yarının ilk 15 dakikasında Bordo-Mavililer'in kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 1. Siyah-Beyazlı takım attığı 20 golün 8'ini ilk yarı 12'sini ikinci yarıda kaydetti. Beşiktaş 90+ sonrası iki gol bulma başarısı gösterdi. Kara Kartal 46-75 dakikaları arasında 9 gol attı. Trabzonspor attığın 22 golün 12'sini ilk yarı, 10'unu ikinci devrede buldu. Bordo Mavili takımın uzatma dakikalarında golü bulunmuyor. Karadeniz Fırtınası ilk yarının 30 dakikasında toplam 8 gol bulma başarısı gösterdi



Son deplasman yenilgisi 376 gün önce İstanbul'da



Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



Farklı skorlar



Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



Evsahibi Beşiktaş ile konuk ekip Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların Süper Lig'e olumsuz yansımasını istemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Trabzonspor maçına motive etmek için yoğun çaba harcıyor. Devler Ligi defterinin tamamen kapatılması nedeniyle tüm enerjisini önümüzdeki dönemde lige verecek olan Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Camiaya kendimizi affettirmek için önümüzde çok büyük bir fırsat var. Evimizde üç puan alarak bu fırsatı kazanca çevirmeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi. Sadece kadro değil, psikolojik olarak da çok farklı bir biçimde lider Trabzonspor'un karşısına çıkmanın planlarını yapan siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sorumluluk bana ait. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorluk derecesi yüksek müsabakalarda geriye düştüğümüzde durumu düzeltmek çok kolay olmuyor. Üzüntülüyüz ancak şu dönemde önceliğimiz Trabzonspor maçı elbette. Ligdeki iddiamızı daha da güçlendirmeliyiz. Galibiyet halinde üç puandan çok daha fazlasını kazanacağız" dediği vurgulandı. Yalçın, liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la sezonun en kritik maçlarından birini oynayacaklarının da altını çizdi. Maçı kazanmaları durumunda zirve yarışında moral açıdan büyük bir kazanç elde edeceklerini aktaran Yalçın'ın, "Üç puan özellikle moral, motivasyon açısından bize çok iyi gelecektir. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Bireysel hatalara çok dikkat etmeliyiz. Sürekli paslaşarak ve yardımlaşarak oynamalıyız" ifadelerini kullandığı vurgulandı.Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş ile lider Trabzonspor karşı karşıya gelecek.. Mücadele öncesi öne çıkan istatistikler burada... Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (1G 1B), daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 6B). Beşiktaş'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, Mart 2012'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 Süper Lig maçının dokuzunda karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 39 gole sahne oldu (Beşiktaş 20-19 Trabzonspor). Maçın oynandığı haftaya lider başlayan takımları konuk ettiği son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1B). Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımlara konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (64) ve gol beklentisi yakalayan (20.1 xG) takım Trabzonspor. Bu süreçte kalesine Beşiktaş'tan (32) daha az şut gelen tek ekip Hatayspor (31). Beşiktaş forveti Cyle Larin, 2021 senesinde iç sahada görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 16 golde pay sahibi oldu (12 gol & 4 asist). Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor: Anastasios Bakasetas (7 gol & 3 asist ile 13 puan) ve Anthony Nwakaeme (5 gol & 2 asist ile 9 puan). Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibine Trabzonspor'dan daha fazla mağlup olmadı (4; İstanbul Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor ile eşit). Beşiktaş'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkıyor.Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu. Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar" tezahüratının yapılacağı belirtildi.Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Bakasetas ve Nwakaeme, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Nwakaeme daha önce Beşiktaş 'a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar. Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.Trabzonspor cephesinde teknik heyetin Beşiktaş maçı için en çok üstünde durduğu nokta disiplin oldu… Abdullah Avcı hafta boyunca taktik idmanlar yaptırırken planlarının skora yansımasının en önemli detayının disiplin olduğunu oyuncularına ezberletti. Deneyimli teknik adam, oyun disiplinine bağlı kalma, saha içinde oluşabilecek gerginliklere sağduyulu yaklaşma ve sadece hedefe odaklanma konusunda uyarılarda bulundu. Avcı oyuncularına bu konuda seslenirken, "Derbiler hep farklı olmuştur. Bu maça iyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin" ifadelerini kullandı. Trabzonspor bugün oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar grubu meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Ardından kalacağı otele giden Trabzonspor'a, otelin önünde de büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar "Şampiyon" diye bağırırken, "Trabzon'un çocuğu Abdullah Avcı" tezahüratları yükseldi.Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi. Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip, rakamı artırabilir.Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 17 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven YalçınUğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, DjaninySpor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak. Trabzonspor 'da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik. Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar'ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın'ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic'in bu kez 11'de başlaması bekleniyor. Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca pek çok kez rakip oldu. Pjanic'li Roma, Hamsik'li Napoli ile İtalya'da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4'er kez kazandı, 2 maç berabere bitti. Pjanic'in Juventus'ta olduğu dönemde ise Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet aldı, Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu ikili, 18. kez kulüp kariyerlerinde rakip olacaklar. 34 yaşındaki Hamsik, Napoli'de en çok forma giyen (520) ve en çok gol atan oyuncu (121) olarak tarihe geçti, 3 de kupa kazandı. 31 yaşındaki Pjanic, Juventus'ta 4'ü lig olmak üzere 7 kupa kaldırırken, Barcelona'da da kupa şampiyonluğu yaşadı.Süper Lig'in 12. haftasında bugün zirve yarışının şeklini belirleyecek bir karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u 19.00'da ağırlayacak. Karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar, kazanarak zirve ile 7 puan olan farkı 4'e indirmek isteyecek. Trabzonspor ise galip gelerek zirve koltuğunu sağlama almayı hedefleyecek. İki takımın bu sezon ligdeki istatistiklerine baktığımızda ise karşımıza ilginç veriler ortaya çıktı. Beşiktaş, 11 hafta sonunda tam 20 gol attı. Siyah-Beyazlılar, attığı gollerin 6'sını ikinci yarının ilk 15 dakikasında buldu. 22 gol atan Trabzonspor ise bu gollerin 6'sını ilk yarının ilk 15 dakikasında kaydetti. Kartal, Trabzonspor'un etkili olduğu ilk yarının ilk 15 dakikasında 1 gol yedi. Beşiktaş'ın etkili olduğu ikinci yarının ilk 15 dakikasında Bordo-Mavililer'in kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 1. Siyah-Beyazlı takım attığı 20 golün 8'ini ilk yarı 12'sini ikinci yarıda kaydetti. Beşiktaş 90+ sonrası iki gol bulma başarısı gösterdi. Kara Kartal 46-75 dakikaları arasında 9 gol attı. Trabzonspor attığın 22 golün 12'sini ilk yarı, 10'unu ikinci devrede buldu. Bordo Mavili takımın uzatma dakikalarında golü bulunmuyor. Karadeniz Fırtınası ilk yarının 30 dakikasında toplam 8 gol bulma başarısı gösterdiSon deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Daha fazla göster