Beşiktaş Trabzonspor izle canlı, BJK TS maçı canlı link

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Cyle Larin, 2021 yılında iç sahada görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 16 golde pay sahibi oldu.🚀



⚽️12 Gol

🎯4 Asist pic.twitter.com/3O5b7QRyAt



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor;🔥🔥



Anastasios Bakasetas

⚽️7 Gol🎯3 Asist📊13 Puan



Anthony Nwakaeme

⚽️5 Gol🎯2 Asist📊9 Puan pic.twitter.com/1TA846jbho



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı

yönetecek.

: Suat Arslanboğa

: Erkan Engin

: Ali Saygın Ögel

Beşiktaş - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.



Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.

Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.