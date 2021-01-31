Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, AboubakarUğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyLigin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı.Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıktan kurtulan Gökhan Töre yeniden sakatlandı ve maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.Trabzonspor'da uzun süredir olmayan Trondsen'in yanı sıra ayağında kırık olan Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek. Öte yandan Kamil Ahmet Çörekçi de cezası sebebiyle maç kadrosunda yok.Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı.Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Ligde Beşiktaş'ın attığı 137 gole, Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.İki takım İstanbul'da resmi ve özel 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzonspor ise 49 gol attı.Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.İki takım arasında geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 46 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 73 golüne karşılık, bordo-mavililer 39 gol attı.Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 16 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi.Bordo-mavililer, deplasmanda son 16 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip.Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1), Göztepe'yi (2-1) yendi.Beşiktaş, 9 maçlık yenilmezlik serisinde 26 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.