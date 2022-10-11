Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin iddaa oranları

Bu hafta sonu Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbinin oranları açıklandı.

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Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin iddaa oranları
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11 Ekim 2022 16:34
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.02 oran verildi.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 3.07 olarak açıklandı.

Karşılaşmanın beraberliğine 3.34 oran belirlendi.

Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.04 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.62 oran verildiği duyuruldu.

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