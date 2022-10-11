Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin iddaa oranları

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.02 oran verildi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 3.07 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın beraberliğine 3.34 oran belirlendi.
Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.04 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.62 oran verildiği duyuruldu.
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iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.02 oran verildi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 3.07 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın beraberliğine 3.34 oran belirlendi.
Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.04 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.62 oran verildiği duyuruldu.
Süper Lig'de her maça %7 ekstra kazanç sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da! Hemen oyna!