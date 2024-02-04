Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link HD
Haber Tarihi: 04 Şubat 2024 18:38 -
Güncelleme Tarihi:
04 Şubat 2024 18:38
Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link HD
Beşiktaş Trabzonspor maçı reklamsız izle HD | Beşiktaş Trabzonspor maçı kaçak olarak İnat Spor, Selçuk Sports, Taraftarium24, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24. hafta maçında Trabzonspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Trabzonspor maçı bein Sports şifresiz izleme detayları
Beşiktaş'ta bu akşam oynanancak Trabzonspor maçı kadrosu büyük ölçüde değişiyor. Teknik direktör Fernando Santos, bugüne kadar her oyuncusunu orijinal mevkiinde oynatsa da, bu akşamki derbide mecburi değişikliğe gidiyor. Savunma hattını Svensson, Necip, Colley ve Bakhtiyor dörtlüsüyle oluşturacak olan Portekizli çalıştırıcı, asıl mevkii stoper olan Daniel Amartey'i ise bu hattın hemen önünde görevlendirecek. Bu arada kart cezası biten kaleci Mert Günok yeniden ilk 11'e geri dönerken, siyah-beyazlıların gol ayaklarını Cenk Tosun ile Semih Kılıçsoy ikilisi oluşturacak. 29 yaşındaki Ganalı stoper Amartey, Beşiktaş'ta 18 resmi maça çıkarken, bu periyotta 1 de gol atmayı başardı.
Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık
Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sol ayak topuğunda Pendikspor maçında yırtılma olduğu ve deneyimli golcünün; Adana Demir ve Sivasspor'a karşı iğneyle oynadığı ortaya çıktı. Cenk Tosun, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen görev yapacak. Takımı için büyük fedakarlığa imza atan Cenk, bu hareketiyle teknik direktör Fernando Santos'u mest etti. Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak. Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak. Siyah-beyazlılar ayrıca Omar Colley'in de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.
5 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
Fernando Santos'un planı erken gol!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak. Oyuncularını zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Fernando Santos, takımından Tüpraş Stadı'nda erken gol bekliyor. Portekizli hoca, erkenden alacakları aksiyon ve taraftar baskısıyla birlikte 3 puana ulaşacaklarına inanıyor. Santos, böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Abdullah Avcı seriye devam etmek istiyor!
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş kadar Trabzonspor için de büyük önem taşıyor.Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve üst üste olmak üzere 3 yenilgi alırken tam 11 puan kaybetti. Ligde 3. basamakta yer alan bordo-mavili takım sahadan galibiyetle ayrılarak hem kara bulutları dağıtmak hem de takipçisi Beşiktaş'la puan farkını dörde çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kritik müsabaka öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karnesi dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Deneyimli hoca geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı, Beşiktaş'la İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avcı, Trabzon'da yapılan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen bordo-mavili teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Avcı'nın taktik toplantılarda özellikle takım savunması üzerinde durduğu aktarıldı.
Abdullah Avcı'nın pusulası Fenerbahçe maçı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçını büyük fırsat olarak görüyor. Ligde son 3 karşılaşmayı kaybeden ve oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililer, en az kendisi kadar zor durumda olan rakibini devirip, beyaz sayfa açmak istiyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Avcı, Kadıköy'de bu sezon 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçına benzer bir strateji uygulayacak. 90 dakika boyunca oyuncularından yüksek disiplin ve konsantrasyon isteyen Avcı, "Geriden çıkışlarda basit hata istemiyorum. 1. bölgede riske girmeyeceğiz. Sabırlı ama hareketli oynayacağız. Maç içinde mutlaka önemli geçiş fırsatları gelecek, bunları da iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımına seslendi. Son oynadığı Galatasaray derbisinde ilk yarıda kötü bir performans sergilememesine rağmen ikinci yarıda oyun planında yapılan değişim ve kulübe hamleleri farklı skoru getirmişti. Abdullah Avcı, bu kez daha kontrollü bir futbol düşünüyor. Ön tarafta Trezeguet - Edin Visca ikilisinin yaratıcılığına güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle orta sahada Batista Mendy - Berat Özdemir ikilisinden ekstra performans bekliyor. Avcı, merkezdeki üstünlüğü ele alarak derbiyi kazanacakları görüşünde. Karadeniz teknik patronu, Beşiktaş'a rakip olduğu daha önceki 4 maçın hiçbirini kaybetmezken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Afrika Kupası nedeniyle Trabzonspor'un ocak ayında faydalanamadığı Trezeguet, ligdeki son 6 karşılaşmada Mısır Milli Takımı'ndaydı... Ülkesinin turnuvadan elenmesi sonrası Trabzon'a gelen ve takımla 3 antrenmana çıkan yıldız futbolcu, Beşiktaş deplasmanında Fırtına'nın en önemli kozlarından biri. Trezeguet, daha önce Beşiktaş'a rakip olduğu 8 maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Trezeguet'nin ligde en çok gol attığı takımların başında geliyor. Fountas'ın yerine ilk 11'de başlaması beklenilen Trezeguet'nin yanı sıra diğer kanatta Visca forma giyecek. Orta saha üçlüsü ise Mendy-Berat-Bardhi şeklinde düşünülüyor.
SAHASINDA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi alarak 37 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 36 puanla 4. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak yerini korumak istiyor.
3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.
5 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek önceki gün yapılan çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.
138. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 156 gol kaydetti.
LİGDEKİ 102. RANDEVU
İki ekip, Süper Lig'de 102. kez rakip olacak. Geride kalan 101 müsabakada iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini, 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 67 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 107, Trabzonspor ise 55 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona ermişti.
İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 49 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 77 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 gol attı.
TRABZONSPOR SON 19 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 19 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
AVCI, BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
AVCI İLE BÜYÜK MAÇLAR
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.
BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR
Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'a Trabzonspor öncesi kötü haber!
Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."