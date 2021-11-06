Beşiktaş Trabzonspor canlı izle, BJK TS Link

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor;🔥🔥



Anastasios Bakasetas

⚽️7 Gol🎯3 Asist📊13 Puan



Anthony Nwakaeme

⚽️5 Gol🎯2 Asist📊9 Puan pic.twitter.com/1TA846jbho



— Sporx (@sporx) November 6, 2021