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Beşiktaş, Tottenham ile anlaştı; sıra oyuncuya geldi

Ricardo Quaresma'nın ayrılması ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, Georges-Kevin N'Koudou için kulübü Tottenham'la anlaşma sağladı. Fransız yıldızın sözleşme detayları üzerine görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş, Tottenham ile anlaştı; sıra oyuncuya geldi
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26 Ocak 2019 10:53
Ryan Babel'in Fulham'a satışı sonrası sol açık bölgesine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş yönetimi ince eleyip sık dokuyor. Her gün menajerler tarafından bir ismin önerildiği Siyah-Beyazlılar'da transferin yapılması Ricardo Quaresma'nın ayrılmasına bağlı. Aslında Babel gittikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in elinde o bölgede kullanabileceği, kiradan dönen Orkan ve her ne kadar kadro dışı olsa da Gökhan gibi alternatifler var.

LJAJİC'İ SOLA ÇEKECEK

Üstelik, Ljajic de forvet arkası yerine, Sırbistan Milli Takımı'nda oynadığı gibi orijinal yeri olan sol açıkta oynayabilir. Ancak Güneş'in Orkan'ı, yönetimin de Töre'yi düşünmemesi nedeniyle transfer seçeneği ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar'da listeye giren isim Kevin N'Koudou. Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un 23 yaşındaki futbolcusu için görüşmeler sürüyor.

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