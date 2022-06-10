Beşiktaş, Tosun Paşa'sına kavuşuyor!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. 31 yaşındaki forvetle kıran kıran geçen pazarlıklarda orta yol bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Tosun Paşa'sına kavuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2022 12:44
Beşiktaş, Tosun Paşa'sına kavuşuyor. Uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı. Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.



Milli oyuncunun santrforun dışında kanatlarında da oynayabilmesi Valerien Ismael'in dikkatini çekti. Güven'in paradan çok "performansına bakılmaksınız" oynama garantisi istemesi, Hali Dervişoğlu'nun ise bonservisi dahil toplam maliyetinin 8-9 milyon euro'yu bulması Beşiktaş'ın bu isimlerde geri adım atmasına neden oldu.

Cenk bonservissiz gelecek ve 2 yıl için 3 milyon euro artı bonuslar alacak.

31 yaşındaki forvetin birkaç gün içinde açıklanması ve kontrolden geçmesi bekleniyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ