Beşiktaş, Tosun Paşa'sına kavuşuyor. Uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı. Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.Milli oyuncunun santrforun dışında kanatlarında da oynayabilmesi Valerien Ismael'in dikkatini çekti. Güven'in paradan çok "performansına bakılmaksınız" oynama garantisi istemesi, Hali Dervişoğlu'nun ise bonservisi dahil toplam maliyetinin 8-9 milyon euro'yu bulması Beşiktaş'ın bu isimlerde geri adım atmasına neden oldu.31 yaşındaki forvetin birkaç gün içinde açıklanması ve kontrolden geçmesi bekleniyor.