Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
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