Beşiktaş Torshavn maçı özet izle, B36 Torshavn Beşiktaş maçı izle özet yayın

İKİNCİ YARI FAZLA SIKMADI

AVUSTURYA EKİBİ AVANTAJI ALDI

1 / 34 B36 Torshavn - Beşiktaş

MAÇTAN DAKİKALAR

, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları'ndatakımı ile karşı karşıya geldi. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini ilk yarıda attığı gollerlemağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.Güçsüz rakibi karşısında oyun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tutan Beşiktaş, ikinci yarıda saha içinde aktif dinlenme yaparken skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.Siyah beyazlı ekip, rövanş maçında 2 Ağustos tarihinde B36 Torshavn takımını İstanbul'da konuk edecek.Öte yandan Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi durumunda galibiyle karşılaşacağı LASK Linz - Lilleström eşleşmesinde ilk maçı LASK Linz evinde 4-0 kazandı.Avusturya ekibine galibiyeti getiren goller, 6. ve 70. dakikalarda Goiginger, 45. dakikada Holland ve 90+1. dakikada Frieser'den geldi.8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi.26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.65. dakikada Przybylski'nin uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Tolga Zengin topun sahibi oldu.66. dakikada sağdan çizgiye inerek rakibinden sıyrılan Adriano, dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Hentze gole izin vermedi.GundadalurYevhen Aranovskiy, Serhiy Bekker, Semen Shlonchak (Ukrayna)Hentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard (Dk. 41 Heinesen), Brockie, Jacobsen (Dk. 79 Hugin Samuelsen), Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag (Dk. 60 Przybylski)Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Medel, Adriano, Lens (Dk. 85 Vagner Love), Babel, Larin (Dk. 74 Mustafa Pektemek)Dk. 8 Lens, Dk. 26 Gökhan Gönül (Beşiktaş)Dk. 70 Jacobsen (B36 Torshavn), Dk. 85 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)