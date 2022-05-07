Beşiktaş, Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifini reddetti

Beşiktaş Kulübü, yıldız isim Rıdvan Yılmaz için Torino'dan gelen 4 milyon Euro artı 1 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklifini reddetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifini reddetti
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07 Mayıs 2022 14:09
İtalyan kulübünün Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisine Beşiktaş'tan olumsuz yanıt verildi. Kartal, Serie A kulübünün teklifi yükseltmesini bekliyor.

Beşiktaş formasıyla 20 yaşında 3 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz'a, İtalyan ekibi Torino talip olmuştu. 2 milyon Euro'dan başlayan görüşmelerde son olarak 4 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yapan Torino'nun bu önerisi, Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Siyah-Beyazlılar, Serie A ekibinden bu rakamın artırılmasını istedi. Bu gelişme sonrasında yeni teklif hazırlığında bulunan Torino'nun, yeni haftada Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

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Siyah-Beyazlılar'ın Rıdvan Yılmaz için beklediği bonservis bedeli ise 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 40 pay... Bu miktarın altında gelecek bir teklife Beşiktaş Yönetimi'nin kapalı olduğunu net şekilde İtalyan kulübüne ilettiği bildirildi. Öte yandan Almanya ve Fransa'dan da Rıdvan için önümüzdeki günlerde resmi teklif gelme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

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