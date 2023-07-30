Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarına devam etti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş mücadelesinde 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına tüm hızıyla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarına devam etti!
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30 Temmuz 2023 14:48
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 14:50
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile yapacağı rövanş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme çalışmalarıyla başladı. Sonrasında idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tirana müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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